GdF | bando di concorso per il reclutamenti di 1673 allievi finanzieri

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ indetto, per l’anno 2023, un pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.così ripartiti: a) n. 1461 del contingente ordinario di cui: (1) n. 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”; (2) n. 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”; (3) n. 1257 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui: (a) n. 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; (b) n. 377 agli altri cittadini italiani; b) n. 212 del contingente di mare di cui: (1) n. 148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: (a) n. 74 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; (b) n. 42 da avviare al ...

Al predetto indirizzo e tramite l'APP Mobile "Concorsi", disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store, potranno essere reperite le informazioni sul concorso e seguiti

È indetto, per l'anno 2023, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 allievi finanzieri così ripartiti: a) n. 1461 del contingente ordinario di cui: - 171 da avviare a ...Per partecipare è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a ...