I morti sono più di 50, secondo l'ospedale di. Il mercato era molto affollato perché dopo due ...a 560 il numero dei morti e 2.900 i feriti palestinesi, secondo il ministero della Sanità ...I morti sono più di 50, secondo l'ospedale di. Il mercato era molto affollato perché dopo due ...a 560 il numero dei morti e 2.900 i feriti palestinesi, secondo il ministero della Sanità ...

Guerra di Gaza, sale il bilancio delle vittime mentre Israele pensa all’invasione della Striscia Globalist.it

Gaza, sale a 560 il numero di morti, 2.900 feriti Agenzia ANSA

Taiwanese billionaire Pierre Chen is auctioning off 25,000 bottles of wine from his vast collection, with some of the rarest items expected to fetch as much as US$190,000 each.Il bilancio delle vittime nella guerra con Israele sale a 560, informa il ministero di Sanità palestinese, mentre Israele ha colpito gli obiettivi di Hamas per il terzo giorno consecutivo. "570 person ...