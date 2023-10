Gaza | la disperazione dei sopravvissuti ai bombardamenti

Bombe, macerie,e feriti : sono le drammatiche immagini girate immediatamente dopo uno dei bombardamenti isreaeliani su. La corsa per soccorrere i feriti e le decine di morti (che decidiamo di non ...Ma a, dopo 75 anni di guerra, non sembrano avere più molto senso. Ci si trova infatti di fronte allaper una situazione intollerabile che, come sulle sabbie mobili, sprofonda ogni ...

La distruzione a Gaza dopo i bombardamenti della notte. La disperazione degli abitanti TGLA7

Il dramma degli ostaggi israeliani: la disperazione dei parenti Shalom.it

Bombe, macerie, disperazione e feriti: sono le drammatiche immagini girate immediatamente dopo uno dei bombardamenti isreaeliani su Gaza . La corsa per soccorrere i feriti e le decine di morti (che ...Stefano Tache', la madre Daniela: "Oggi stessa disperazione che provai io" ...