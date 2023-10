Gaza | due italiani tra i dispersi Sono padre e figlio Tajani | «Mi auguro non siano stati rapiti» Ricerche in corso

Dopo l'attacco di Hamasitalo - israeliani, con doppio passaporto, risultano dispersi . "Non sono rintracciabili e non ...Tajani - ci auguriamo che non siamo prigionieri nella striscia di". "...C'è, per esempio, Davide Piccardo, che è il coordinatore degli islamici milanesi e chegiorni ... con la bandiera palestinese e slogan di sostegno (per) e di accusa (per Israele). 'APARTHEID E ...

ROMA (ITALPRESS) – In Israele non si hanno più tracce da 48 ore di due coniugi, che si trovavano nel kibbutz di Bèeri, nel deserto del Negev.L'annuncio dei terroristi dopo i raid israeliani di oggi su Gaza: "Un prigioniero giustiziato per ogni bombardamento senza preavviso". Il ministro degli Esteri al Tg1: "Due italo israeliani non rispon ...