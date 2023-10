Gattuso esalta Aubameyang | “Gol meritato Quando si allenava al Milan…”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Gennaro, tecnico del Marsiglia ed ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Pierre-Emerick

Le parole di Gennaro, allenatore del Marsiglia, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Brighton Gennaroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Marsiglia - Brighton di Europa League. PAROLE - "Giocheremo contro una delle tre migliori squadre d'Europa per possesso palla. Una squadra che ...La pescata, tutto sommato positiva, del Tottenham , viste le possibili grandi rivali,i ... nell'allora White Hart Lane, con tanto di rissa finale e la famosa presa per il collo dia Joe ...

Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa giustificando la sconfitta con quattro falli fatti e poca grinta e cazzimma da parte della squadra. Non è proprio così ...Intervenuto a Dazn dopo Cagliari-Roma, Andrea Stramaccioni spende parole d’elogio nei confronti dell’ex Inter, Romelu Lukaku. LE PAROLE – «La Roma ha subito pochissimo. Il gol di Lukaku è nato da una ...