Gatti | quanta attesa per la prima gioia! Gol convalidato dopo 4 minuti

Juventus - Torino, l'esultanza di Federicoper il primo gol in Serie A è stata ritardata di 4 minuti per l'intervento del ...Anche Davide fa ironia: "Mafatica ha fatto l'arbitro a non annullare il gol di". E ancora: "Il regolamento in vigore all'Allianz: ragazzi voi nel dubbio fischiate sempre il fuorigioco, ...

Questo gatto sale su ogni auto che vede e finisce nei posti più improbabili Wamiz

La Juventus blinda Gatti: rinnovo quasi fatto Goal Italia

Su Repubblica Torino: La Juve ha ritrovato la difesa 270 minuti senza subire gol.Allegri ha cambiato atteggiamento con un approccio più oculato e la linea Gatti-Bremer-Danilo Sabato ...Numeri in aumento: avvistamenti e video ormai quotidiani. In alcuni piccoli paesi, come a Sassello, diversi episodi hanno alzato l’allarme. L’altro ieri un ...