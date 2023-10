garciaout | i tifosi del Napoli infuriati con l’allenatore a serio rischio esonero VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pubblicato il 9 Ottobre, 2023 La piazza ha già deciso. Idelnon vogliono più Rudi Garcia sulla panchina della squadra Campione d’Italia. A certificarlo è anche l’hashtag #garciout, attualmente fra i principali argomenti di discussione su X.Insomma, possibile stravolgimento in casa. Rudi Garcia rischia seriamente di essere, ancora una volta, esonerato. Cacciato da RomaCacciato da MarsigliaCacciato da LioneCacciato da Riad No Rudi, il problema non è tattico o mentale. IL PROBLEMA È CHE SEI UNA PIPPA!pic.twitter.com/9ytdFWc6tQ — I Gigi 78 I (@Vicidominus) October 8, 2023 Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, ha portato Aurelio De Laurentiis a riflettere se continuare confrancese, così come ...