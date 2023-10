Garcia sull’orlo dell’esonero | ore di riflessione per De Laurentiis Di Marzio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023), ore diper De, scrive Gianluca Disul suo sito. Possibile stravolgimento in casa Napoli: Rudipotrebbe essere esonerato. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, ha portato Aurelio Dea riflettere se continuare con l’allenatore francese, come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport. L’avventura di Rudia Napoli potrebbe interrompersi così dopo solo quattro mesi. Era il 15 giugno quando, con un tweet, Aurelio Deannunciò l’arrivo del nuovo allenatore, che ha firmato un contratto biennale, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. A questo punto il tecnico francese, ...