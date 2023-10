Garcia Out | ma chi può davvero diventare allenatore del Napoli?

(Di lunedì 9 ottobre 2023)sembra a un passo dall’esonero dal, e molte voci girano sul suo sostituto: Tudor è in pole position, ma chi sono i papabili? La sconfitta con la Fiorentina ha complicato ulteriormente la posizione di Rudisulla panchina del, e l’hashtag #Out è entrato tra le principali tendenze italiane su X. L’inizio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia. Di seguito, un estratto ...Rudi, esonero o conferma sulla panchina del Napoli '' trend social La sconfitta in casa con la Fiorentina fa male al Napoli. La squadra campione d'Italia che sino a qualche mese fa dominava in serie A sembra essersi smarrita in questa ...

Napoli crisi: Garcia out dei tifosi e fischi dopo il ko con la Fiorentina Affaritaliani.it

Tifosi Napoli: 'Garcia out. C'è un allenatore che verrebbe a piedi da noi' AreaNapoli.it

La risonanza a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini ha confermato la lesione ai flessori della coscia destra. Il capitano giallorosso aveva ...Panchine in bilico, da Sousa a Sottil per arrivare a Garcia. La dirigenza del Napoli ha incontrato il tecnico francese per un confronto, dopo la sconfitta di ieri al Maradona contro la Fiorentina (tra ...