“Garcia non ha la fiducia dei calciatori del Napoli” As

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Questo pomeriggio De Laurentiis ha deciso di organizzare un incontro tra l’allenatore delRudie i vari responsabili della squadra. Il quotidiano spagnolo As ricorda che Italiano, l’allenatore della Fiorentina, era tra i nomi più interessanti per prendere il posto di Spalletti: “Italiano ha mostrato a De Laurentiis perché era il favorito per sostituire Spalletti. Con una Viola organizzata, aggressiva e offensiva, che ha dominato i campioni d’Italia in più occasioni della partita e ha conquistato meritatamente i tre punti”. As ha commentato con queste parole quanto accaduto in queste ore: “Per non scomodare l’amico Commisso, il dirigente delha deciso di non forzare la partenza di Italiano in estate e di scommettere su García, il cui inizio è stato molto deludente. In 10 partite ufficiali, gli azzurri hanno vinto ...