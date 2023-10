Garcia | ' Napoli poco aggressivo | non va bene Colpa mia' Ma De Laurentiis è furioso

Su Gazzabet lo scudetto delsi trova a 7.50 come su Snai e Goldbet mentre su bet365 la quota ... provocata soprattutto dalle sconfitte al Maradona: vedremo se la sosta aiuteràa ...... altrimenti siamo sempre dentro e fuori dai primi quattro e anon si può andare avanti così ", ha aggiunto. "Non funziona così, abbiamo pagato la mancanza di aggressività" "Non funziona ...

Napoli-Fiorentina 1-3, le pagelle: disastro Garcia, Meret sbaglia. Raspa flop, Osimhen non basta Tutto Napoli

Rudi Garcia a rischio esonero. Lo scrive il quotidiano Repubblica nella sua edizione online. Dopo la partita il presidente Aurelio De Laurentiis si è chiuso da solo in uno stanzino ...Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, al Maradona non arrivano applausi, come nel caso del Real Madrid ma fischi. Vincenzo Italiano ha dato una lezione di gioco ai campioni in carica. Per il tecnico ...