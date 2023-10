Garcia fa il Sudoku | per questo cambia a caso i calciatori

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Normalizzati, imbranati, inceppati. Sembriamo un presepe in costruzione o semplicemente eroi in cerca di gloria perduta. A centrocampo hanno banchettatto per 90 minuti. Fischi per fiaschi. Meret è sempre stato difeso ma francamente spiegatemi cosa volesse fare stasera con quel piede? Spiegatemi perché gioca con l’ansia manco vivesse al quarto piano di un palazzo ad Agnano di questi tempi? Ci siamo segnati da soli . Victor pareggia, si divora la doppietta, esce. Non è più lui, è lasciato solo lì a combattere contro tutti. Salvatelo. Secondo me su quei foglifa ilper. Politano il migliore, tirato fuori, per correggere il cambio Raspadori-Anguissa del primo tempo. Aiutatelo! Natan unica nota positiva. Il suo sinistro è utile anche in ...