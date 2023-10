Gambiano beccato a spacciare alla rotonda di San Nicola la Strada

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sanla. Il 25enne, in Italia senza fissa dimora, è stato bloccato ed arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta mentre era intento a cedere, presso la villa comunale del largo, nel comune di Sanla, una dose di hashish ad un 48enne del luogo, quest’ultimo segnalato agli uffici competenti per la relativa violazione amministrativa. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione personale eseguita a carico delhanno recuperato la dose di hashish e rivenuto anche la somma in contanti pari a euro 110,00 in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. La competente ...