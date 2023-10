Gaeta Installazione dei dehors | l’Opposizione denuncia una situazione da “far west” nei centri storici

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 9 ottobre 2023), la città del dogma dell’Immacolata, delle tielle (con i più gusti più innovativo per le tasche più disparate) e …dei. Che si sia (forse) superato ogni livello di guardia per il funzionamento di queste strutture di somministrazione su suolo pubblico lo tendono a far capire i consiglieri comunali di opposizione Emiliano L'articolo Temporeale Quotidiano.