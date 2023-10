Gaeta Grande successo per la XII edizione di Visioni Corte Film Festival | vince “Fair Play” dalla Svizzera

...termine della premiazione che si è tenuta nel quartier generale del Cinema Teatro Ariston di. L'edizione appena archiviata è stata caratterizzata da una mostra iconografica dedicata al...Così come, resto commosso - eppero` certamente non stupito! - dellavicinanza personale, ... Giuseppe Mazzaferro, Pietro, Luigi Longo, Rosario Condarcuri, Pino Albanese, Rocco Muscari, ...

GAETA – Cinquant’anni di AIDO, cinquant’anni per dire sì alla donazione, sì alla vita. La Città di Gaeta aderisce, quest’anno in maniera ancora più forte, alla “Giornata nazionale del Sì”, promossa da ...Ha preso il via la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che coinvolgerà, come ogni anno, un campione ...