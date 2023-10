Fuori programma a Striscia Che succede con Barbara D' Urso

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Cristiano Militello è tornato in onda conla notizia. E la satira vola, come sempre, quando va in onda il tg satirico di Antonio Ricci. Adesso spunta anche un saluto speciale aD', che è sotto contratto Mediaset senza andare in video (Pomeriggio 5 è nelle mani di Myrta Merlino). Ma il, o meglio la gag, arriva quando Militello, che solitamente interpella le persone per strada per chiedere un saluto, ha fermato una coppia per salutareD'. “Visto che ci siamo, ci salutateD'? Lo chiedo siccome lei non ce l'ha fatta a salutare il suo pubblico, allora possiamo salutarla noi. Sì questa volta siamo noi che facciamo i nostri saluti a lei. Così va salutata...