Funicolare di Chiaia | ennesimo flop | auto in sosta impediscono l’arrivo del camion con gru

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Stamani, dopo che nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia che finalmente, dopo oltre un anno di fermo, sarebbero iniziati i tanto attesi lavori di revisione ventennale alladi, condi un, dotato di una grande gru, al fine di iniziare a smontare le imponenti apparecchiature, quali i motoriduttori, presenti nella sala macchine, mi sono recato in vicoletto Cimarosa, dove era previstodel suddetto, per poter assistere all’evento, per poi dare la buona notizia ai 15mila utenti dell’impianto al fune, Ma, nonostante che il tempo passasse, delcon gru non si vedeva neppure l’ombra. Sicché, arrivati alle 13:00, ho domandato notizie ad alcune persone che si trovavano nei pressi ...