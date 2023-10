Frattesi ancora non al meglio | possibile una novità dall’Italia

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è a Coverciano, dove ha risposto alla convocazione dell’Italia per le due partite di qualificazione agli Europei di questa sosta. Il centrocampista dell’Inter, però, continua a non essere al 100% dopo l’infortunio. LO STOP – Lo scorso 29 settembre Davideha saputo di soffrire di un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Il centrocampista dell’Inter ha così saltato la trasferta di Salerno e la partita col Benfica in Champions League, tornando sabato in Inter-Bologna dove è subentrato al 76? al posto di Henrikh Mkhitaryan. Nonostante le condizioni non perfette e il recupero in extremis venerdì Luciano Spalletti ha inseritonei convocati dell’Italia per le partite contro Malta (sabato ore 20.45 a Bari) e Inghilterra (martedì 17 alla stessa ora a Wembley). Il centrocampista rimane in lista, anche se ...