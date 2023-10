Frasi sulle streghe | perfette per celebrare Halloween

Leggi su dilei

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lesono da sempre considerate dei soggetti femminili capaci di fare incantesimi, ammaliare e soggiogare chi gli è intorno. Il verbo stregare ha infatti due valenze, significa “sottoporre a un influsso malefico con magie, incantesimi o altre pratiche di stregoneria” oppure in senso figurato “attrarre irresistibilmente, affascinare”. Attualmente, nell’immaginario, lenon sono per forza esseri cattivi, ma possono anche usare le loro capacità per fare del bene o per fare cose buffe. In passato, invece, leerano cosiderate delle donne che praticavano la magia nera dotate di eccezionali poteri che usavano ai danni di qualcuno. I soggetti femminili che venivano consideratoerano processati, torturati e generalmente bruciati vivi al rogo. Nella credenza popolare si radunavano di notte in ...