Francia | Deschamps | «Giroud e Thuram hanno profili simili»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le parole di Didier, tecnico della: «Le gerarchie in attacco si stanno evolvendo,…» Didierha parlato in conferenza stampa nel raduno della. Di seguito le sue parole sull’attacco dei transalpini. «Le gerarchie si stanno evolvendo, non è perché uno segna tre gol e un altro non segna che chi ne ha segnati tre diventa il numero uno.ha 37 anni, il che porta il suo allenatore a gestirlo. Un tempo di gioco con il Milan, ma raramente gioca partite intere. La scelta riguarda più il profilo in relazione all’avversario. Olivier esono, Kolo Muani ha un profilo diverso. L’obiettivo è sempre essere più pericoloso dell’avversario»

Non so cosa gli riserverà il domani, ma è triste per lui quello che gli sta succedendo', queste le dichiarazioni di Didier, Ct dellaIl tecnico dellain conferenza stampa: "Non so cosa gli riserverà il futuro. Sono triste per quel che gli è ... Paul Pogbaha iniziato il ritiro della nazionale francese con diverse ...

Francia, Deschamps: "Giroud ha 37 anni e viene gestito. Lui e Thuram sono profili simili" TUTTO mercato WEB

Deschamps su l'attacco della Francia: «La gerarchia si evolve» Milan News 24

Intervenuto in conferenza stampa in vista delle sfide contro Bosnia e Cipro, valide per le qualificazioni Euro 2024, il ct della Francia Didier Deshcamps ha parlato così anche del caso ...Le controanalisi non avevano ribaltato l’esito della positività riscontrata lo scorso settembre al testosterone Non si risolverà in tempi brevi il caso legato alla positività di Paul Pogba al testoste ...