Forlì | lezione sul cyberbullismo da parte della Polizia

Leggi su zon

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Unaistruttiva, su una delle tematiche fondamentali che affliggono i giovani. Ilva affrontato insieme, e proprio in quest’ottica va vista l’operazionedi. Infatti, quest’ultima ha tenuto ieri una, dedicata all’associazione Genitori e Ragazzi Down di Cesena. In essa si è affrontata questa tematica, abbastanza forte e sempre più preponderante all’internosocietà odierna. L’iniziativa facampagna “Una Vita Da Social“, scattata qualche settimana fa. In essa, laPostale incontrerà oltre tre milioni di studenti, sia nelle piazze sia nelle scuole. Vi saranno 247.000 genitori, 142.000 insegnanti per un totale di 21.000 Istituti scolastici, oltre ...