Food social gap | dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sai cos’è ilgap? Probabilmente sì, anche se ancora non lo sai. Anche quando si tratta di cibo il potere è cruciale. Per alcuni potrebbe sembrare scontato, ma non lo è. Infatti spesso gesti semplici come la spesa o la scelta di un prodotto piuttosto che un altro sullo scaffale del supermercato hanno una densità politica cruciale. Mentre l’umanità continua a crescere tanto nelle dimensioni che nelle potenzialità di progresso, le questioni relative ai diritti umani e all’attuale distribuzione ineguale delle risorse alimentari hanno assunto sempre più maggiore urgenza. La disuguaglianza nell’accesso al cibo è ovviamente ingiusta, ma è anche una conseguenza della distribuzione geografica delle risorse. In che misura esistono obblighi collettivi rispetto a questo tema? Come si può la comunità globale, a questo livello di progresso, adoperarsi ...