Fondi | nuove scoperte archeologiche nell’antico sito di Pianara

(Di lunedì 9 ottobre 2023)– Com’è arrivato un elegante frammento di alabastron giallo e blu dall’oriente aldi? Possibile che, già prima della realizzazione dell’Appia Antica, sulle colline a sud est della città, fosse presente un importante insediamento? Ci sono i presupposti per retrodatare le origini storiche di? Sono alcune delle domande a cui il gruppo di studi guidato dal professor Massimiliano Di Fazio, docente di archeologia dell’Italia preromana presso l’Università di Pavia nonché ex direttore del Museo civico archeologico ubicato all’interno del Castello Caetani, proverà a rispondere assieme al professor Edoardo Vanni, docente presso l’Università per Stranieri di Siena e ai dottorandi Elena Marazzi (Università di Pavia) e Federico Saccoccio (Università di Pisa). Tra tegole in quantità e frammenti di utensili ...

... ma anche il costo aggiuntivo a cui dovrà far fronte il Comune conpropri, cioè nostri, per ... Di fronte a simili scenari locali, quale credibilità possono avere le richieste dirisorse ......dopo i tanti problemi emersi nella vigilia su una pista che con i cordoli danneggiava idelle monoposto. E l'obbligo delle tre soste, con un massimo di 18 giri per ogni set di gomme, non ...

La manovra sarà da 22 miliardi. Caccia a nuovi fondi per sanità Sky Tg24

Si profila manovra 22 miliardi, si cercano nuovi fondi sanità - Politica ... Agenzia ANSA

Il prezzo del gas balza oltre 40 euro in avvio di contrattazioni, con le paure per una escalation della guerra in Israele. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'8,3% a 41,40 euro al megawattora. (AN ...Il crypto-exchange Huobi ha ricevuto tutti i 5000 ETH (l’equivalente di 8 milioni di dollari) derubati con l’attacco hacker di fine settembre.