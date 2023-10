Follia ultras a Montpellier | un petardo sul portiere avversario Rischia punti di squalifica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Brutta parentesi di calcio registrata nel pomeriggio di Ligue1: la partita– Clermont è stata sospesa per unlanciato vicino alMory Diaw, che è caduto a terra tramortito. Un match apparentemente tranquillo, condotto dai padroni di casa per 4-2. Ma l’episodio che macchia la partita arriva nel primo minuto di recupero della ripresa, quando qualcuno dagli spalti, precisamente dalla tribuna del Mosson, decide di lanciare unsu Diaw. L’estremo difensore del Clermont cade a terra tramortito, necessario l’intervento dello staff medico. Ilsenegalese esce dal campo in barella, tra lo stupore dei presenti e dello stesso speaker che, come riportato da Le Parisien, commenta così quanto accaduto: «Scena inverosimile». Ma gli animi si scaldano anche in campo. Il ...