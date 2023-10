Flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? L’assurdo gossip esplode in rete | ecco per quale motivo

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un semplice scambio di commenti su Instagram ha scatenato il ciclone delriguardo a un presuntocon protagonisti, entrambi famosi per la loro partecipazione (in due ruoli differenti) al Grande Fratello Vip 7.tra, fresca di separazione dal suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.