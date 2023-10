Flavia Vento | intervista surreale a “Domenica In” | Mara Venier sconvolta

(Di lunedì 9 ottobre 2023) News Tv. Durante la puntata di ieri,8 ottobre 2023, diIn,hato, che ha lasciato pubblico e conduttrice senza parole. L’interdella ex gieffina è stato incredibile tanto che sembrava più di essere in un blocco trash di Pomeriggio Cinque, quando lo conduceva la D’Urso. Cos’è successo nel pomeriggio di Rai1? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fabio Fazio,rovente: stoccate a Salvini e Meloni Leggi anche: Eleonora Daniele, stop improvviso alla diretta di “Storie Italiane”: ecco perchéparla della madonna: l’choc a “In” Ad una settimana dal tweet in cui ha ...

ha ricevuto 'la chiamata'. Ebbene sì, lo scorso 3 Ottobre, verso le 7:30 del mattino, mentre si trovava al Parco di Roma Golf Club, la Vergine Maria le sarebbe apparsa davanti dicendole ..."Perché la Madonna ha scelto me",spiazza Mara Venier: le dicono di tutto 'Ho lavorato con tanti, ho provato a mettere in fila i nomi ed erano due pagine', racconta a Venier, 'Con chi ho ...

Flavia Vento ospite a Domenica In parla dell'avvistamento della Madonna: «Ha scelto me perché sono casta» ilmessaggero.it

Mara Venier inaugura il salotto delle stupidate a Domenica In con Flavia Vento: Ho visto la Madonna Fanpage.it

''Ma avevi fatto colazione'': Flavia Vento racconta l'apparizione della Madonna in tv, sbertucciata in diretta a 'Domenica In' ...A Domenica In Flavia Vento è tornata a parlare dell'apparizione mistica da lei avuta nei giorni scorsi. Flavia Vento è stata ospite a Domenica In, dove è tornata a parlare dell’apparizione della ...