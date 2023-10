Fiumicino | rapina nel weekend all’Asl Roma 3 | asportata la cassaforte

Leggi su ilfaroonline

Ignoti si sono introdotti nella struttura al civico 3 di via Coni Zugna, dove sabato 07 ottobre hanno sfondato la porta d'ingresso e hanno asportato la cassaforte con all'interno circa 600 euro. Le effettive dinamiche del furto sono ancora da accertare. Sono, infatti, in corso le indagini dei carabinieri anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.