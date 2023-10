Firenze | Donzelli travolge il Pd | cialtronata sui fondi per lo Stadio Franchi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'aria è cambiata. Profondamente. Sono lontani quegli anni bui, nei quali la sinistra dettava legge, sulle rive dell'Arno, e la destra rinculava. Timidamente. Oggi il centrodestra, ben radicato a, si prepara alla sfida che potrebbe far cadere l'ultimo fortino rosso. L'ennesima dimostrazione della volontà perentoria dei conservatori di entrare da vincitori a Palazzo Vecchio giunge oggi dal responsabile dell'organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia, Giovanni. Che è intervenuto a Radio Bruno e ha commentato lo scivolone dei dem sulla bocciatura del finanziamento attraverso i denari del Pnrrr per la ristrutturazione delloArtemio. “Lo? Io non seguo tanto il calcio, ma quel poco seguo riguarda la Fiorentina. Già Matteo Renzi parlava di fare lo ...