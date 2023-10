Fiorentina | Amoroso | «Non mi aspettavo questo impatto da Arthur»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le parole di Christian, ex calciatore della, dopo la vittoria di ieri della Viola contro il Napoli L’exChristianha parlato a Radio Firenze Viola della vittoria della squadra di Italiano di ieri sera contro il Napoli. Di seguito le sue parole. PARTITA CON IL NAPOLI – «Ci siamo divertiti ieri, è stata una grande partita anche per merito del Napoli, che secondo me ha giocato bene. Laè però stata superiore in ogni momento della gara. Italiano l’ha preparata davvero benissimo, mi è sembrato sempre in controllo». SE SI ASPETTAVACONTRIBUTO DA– «No, sinceramente no. Pur essendo un gran giocatore ha avuto molti infortuni in questi ultimi anni. Anche sulla sua crescita incide molto Italiano. Devo dire ...