Film Bianco | perché il film di Kie?lowski è più attuale che mai

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nellaografia di Krzysztof Kie?lowski, autore polacco capace di segnare un’epoca con le sue opere, non c’è mai stato spazio per la mediocrità. Protagonista di una di quelle vite destinate a farsi grandi dopo mille peripezie, il regista e sceneggiatore è tornato nuovamente in sala in questi mesi con la trilogia che lo ha definitivamente consacrato fra i maestri della settima arte. Kie?lowski, che già avrebbe meritato quel posto per il suo Decalogo o La Doppia Vita di Veronica, si è permesso di trovare un connubio capace di soddisfare appassionati e critica in egual misura. Ponendo la propria esperienza e la propria sensibilità al servizio della cinepresa, con Tre Colori il regista ha intrapreso un percorso di svisceramento dell’umano sentire che con il suo stile e la sua profonda visione intimista ha aperto le porte a un dialogo perennemente ...