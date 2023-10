Fiabe | quello che non sapevate | il libro del filosofo cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Eccoci alla seconda puntata della Piccola Mela dedicata alla Milano da fiaba: nella prima abbiamo parlato di marionette, di anelli e di libri (la trovate qui). Per questo episodio Costanza Cavalli ha intervistato Silvano Petrosino,e professore all'Università Cattolica di Milano, che a questo genere letterario ha dedicato ilLenon raccontano favole e che proprio in questi giorni porta al teatro della Chiesa di San Pietro in Sala tre lezioni-spettacolo dedicate la prima a Cappuccetto Rosso, il 9 ottobre sarà la volta di Biancaneve e Cenerentola, l'ultimo appuntamento, sarà il 16 ottobre.