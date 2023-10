Festini con escort e cocaina | il leghista Alessandro Piana tra i partecipanti

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Prostitute e droga nei vassoi. Un déjà–vu che si sta scatenando nel mondo politico. A questisecondo la Procura di Genova, hanno partecipato personaggi illustri tra cui il vicepresidente della Regione Liguria, il. Giochi erotici e penitenze Dalle carte relative agli arresti nei giorni scorsi dell’imprenditore Christian Rosolani e dell’architettoCristilli, è spuntato anche il nome di. Ilper ora non risulta indagato, ma secondo l’accusa sarebbe uno dei due beneficiari della serata a luci rosse organizzata il primo marzo 2022. Gli inquirenti hanno dichiarato: “Durante la serata erano in corso dei giochi erotici, nei quali le ragazze dovevano perdere e subire delle penitenze a sfondo sessuale”. ...

"Non ho idea di cosa si tratti, dico solo che in vita mia non ho mai fattoné preso droghe, leggere o pesanti che siano. Non sono mai andatoprostitute, non conosco il contesto né queste ...Genova - 'Apprendiamo da fonti giornalistiche dell'inchiesta della Procura di Genova, nelle cui carte compare anche il nome di Alessandro Piana. Per quanto ci è dato sapere Piana non risulta indagato. ...

Due arresti a Genova per festini con droga ed escort Agenzia ANSA

Festini vip con droga e escort, nelle carte spunta il nome del ... Dire

GENOVA - "Apprendiamo da fonti giornalistiche dell'inchiesta della Procura di Genova, nelle cui carte compare anche il nome di Alessandro Piana. Per quanto ci è dato sapere Piana non risulta indagato.Sul caicco, una barca da turismo locale, c’erano 30 passeggeri e 2 membri di equipaggio: sono stati tutti tratti in salvo dalla Guardia costiera ...