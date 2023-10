Fermana-Perugia | Serie C | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è una partita valida per la settima giornata del girone B diC e si gioca lunedì alle 20:45:e streaming gratis. Unaffetto da “pareggite” si ritrova già a -11 punti dal primo posto nel girone B diC, lontanissimo da una Torres scatenata ed ancora a punteggio pieno. Kouan e Lisi (Instagram acofficial)Il percorso per fare immediatamente ritorno in cadetteria, categoria perduta in seguito alla dolorosa retrocessione dello scorso anno, si sta rivelando più tortuoso del previsto per la squadra umbra, guidata da Francesco Baldini. I biancorossi hanno un organico di tutto rispetto e possono contare su individualità importanti – alcuni giocatori sono un vero e proprio lusso per la C – ma fatica ad ...