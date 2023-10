Fedez | “Non me lo aspettavo” | dopo l’appello sui social è boom di donazioni di sangue all’Avis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un semplice appello ha scatenato i centralini dell’Avis, l’Associazione volontari italiani del, con persone che chiedevano informazioni su come fare la donazione die dove recarsi., dunque, è riuscito a sensibilizzare centinaia di followeraver spiegato l’importanza di un gesto semplice che a lui ha salvato la vita, durante gli otto giorni di ricovero per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale. “Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi. Grazie a tutti e buona domenica”, ha commentatosu Instagram mostrando un articolo sulla bella notizia dell’Associazione. Durante il ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Milano persi sono rese necessarie le trasfusioni diper ...