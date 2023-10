Famiglia trucidata da Hamas | morte anche le 3 figlie piccole

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’orrore disembra non aver avuto limiti e, tra le sue vittime, ci sonointere famiglie. È il caso di unadi 5 persone: moglie, marito e le 3 bambine, che sono stati uccisi mentre erano nella loro casa nel Kibbuts Nir Oz. Leggi: Guerra in Israele, la diretta minuto per minuto Uccisi nella loro casa, nessuna pietà per l’interaTamar e Yonatan erano sposati da tempo ed avevano avuto 3 meravigliose bambine: le gemelle di 6 anni, Shachar e Arbel, e la piccola Omer. Di loro si sa solo che sono morti trucidati, forse dopo essere stati presi in ostaggio. Erano unacome tante: di quelle che si scatta i selfie in una gita del weekend, sorride, con bambine con i codini nei capelli. Lo erano fino a due giorni fa: ora sono solo 5 delle più ...