Fair Play | come finisce il film su Netflix?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 9 ottobre 2023)con uno scontro violento e molto teso tra i due protagonisti del: quando Emily (Phoebe Dynevor) torna a casa aspettandosi di trovare il suo futuro sposo Luke (Alden Ehrenreich), invece scopre che quest’ultimo stava preparando gli ultimi scatoloni delle sue cose per trasferirsi da suo fratello e lasciare così la donna una volta per tutte. Ma Emily, infuriata per il suo comportamento disinvolto nei suoi confronti e pretenendo delle scuse per averla violentata in bagno due giorni prima, lo attacca con un coltello da cucina finché lui non scoppia a piangere e implora il suo perdono. Emily però gli ordina di ripulire il sangue dal pavimento e di uscire da casa sua, una volta per tutte. La trama diracconta della complicata storia ...