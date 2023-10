“Faccio il casino | succede un macello” GF 2023 | il fuorionda del concorrente preoccupa Signorini

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Puntata che si annuncia bollente quella di stasera al Grande Fratello, dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppia un nuovo caso legato ad unche in queste ore sta facendo molto parlare di sé. Stasera, intanto, è in programma una nuova eliminazione: una nuova scrematura che porterà ad un ridimensionamento degli equilibri all’interno della casa. Tra i protagonisti più attesi c’è Giuseppe Garibaldi protagonista ieri, domenica 8 ottobre, di un bacio tutt’altro che rubato con Beatrice Luzzi. >“È un orrore perché loro…”. Nunzia De Girolamo e il marito, scoppia il caso. Cosa stando Garibaldi che secondo alcuni inquilini non sarebbe troppo sincero. il bidello calabrese ha ammesso di volersi vivere questa conoscenza, seppur conscio della situazione che la Luzzi ha fuori, essendo madre di due ragazzi. ...