Fabio Fazio rivela come stanno le cose con la Rai | “Nessuno ci ha trattenuto E quanto guadagno sono fatti miei”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEOsta per iniziare una nuova avventura in Discovery. Dopo l’addio alla Rai con il suo Che Tempo Che Fa, il conduttore domenica 15 settembre darà il via alle danze di una nuova edizione del programma sul Nove. E proprio per chiudere un cerchio durato ben 20 anni di collaborazione,ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalle scarpe in un’intervista al Corriere della Sera, parlando anche dei rapporti con la Rai e di ciò che è successo. LEGGI ANCHE > Sophie Codegoni e Alessandro Basciano silasciati. Lei ufficializza la rottura: “Succede ...

Tavola apparecchiata per la nuova stagione di Che tempo che fa , il programma condotto da, il quale ha detto addio alla Rai per traslocare sul Nove , una delle querelle televisive di inizio estate. Intervistato dal Corriere della Sera , il conduttore lascia intendere di essere ...Torna Che Tempo Che Fa . Domenica 15 ottobre su Nove la trasmissione inizierà con un prologo alle 19,30 con protagonistie Nino Frassica , poi la palla passerà anche a Luciana Littizzetto e a una delle new entry del nuovo corso della trasmissione: Ornella Vanoni . Ogni settimana ci sarà un intervento fisso ...

Fabio Fazio: “Io un martire Mai affermato. Discovery mi ha voluto, la Rai no Il Fatto Quotidiano

Fabio Fazio: “Guardo avanti senza rimpianti. E quanto guadagno ora sono fatti miei” la Repubblica

Fabio Fazio ai blocchi di partenza con la nuova edizione di Che Tempo Che Fa per Discovery su Discovery ha deciso di mettere in chiaro le cose, lanciando qualche frecciatina alla Rai... Fabio Fazio ...Fabio Fazio si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il conduttore ha rivelato dei retroscena sulla sua ex permanenza in Rai.