F1 | Oscar Piastri | “Gran bel fine settimana | siamo felici”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un weekend da ricordare per le McLaren che alpremio del Qatar sono andate via con un doppio podio nella sprint e poi nella gara principale. Prezioso soprattuttoche ha ottenuto il primo successo sabato riuscendo poi a chiudere al secondo ieri, dietro solo ad un inarrivabile Verstappen che ha festeggiato nel migliore dei modi il terzo titolo mondiale consecutivo. Intanto l’australiano al termine della corsa è intervenuto per le interviste e si è soffermato sulla bella prestazione di squadra. Crediti foto: McLaren FacebookQueste dunque alcune delle dichiarazioni diraccolte da Formula1.com: “Cosa ha reso possibile questi risultati? Penso soprattutto la macchina, dall’inizio dell’anno sapevamo che Suzuka e anche qui sarebbero stati gentili con noi, ed effettivamente è successo. Venerdì ...

... il commento della McLaren a corredo della grafica che ha celebrato il 500esimo e il 501esimo podio della scuderia di Woking ieri in Qatar grazie al secondo posto die al terzo di Lando ...9,5 Fine settimana da fuoriclasse in erba per lo splendido esordiente australiano. La vittoria nella Sprint Race è l'antipasto di un GP di altissima levatura, con la soddisfazione di ...

La prima di tante: si accende una stella in Qatar ed ha il nome di Oscar Piastri MOW

Dopo la vittoria nella Sprint Race, Oscar Piastri si è assicurato anche un gran bel secondo posto in Qatar. Il pilota della McLaren, scattato dalla terza fila, ha approfittato alla grande dell'inciden ...Max Verstappen si è laureato campione del mondo di Formula 1 per la terza volta in carriera. Il pilota olandese della Red Bull non ha dovuto attendere la conclusione del GP del Qatar della domenica in ...