F1 | il presidente della FIA Ben Sulayem | “Abbiamo bisogno di più team e meno gare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La Formula 1 dovrebbe avere più squadre e, secondo ilFIA Mohammed Ben. I commenti dell’emiro si inseriscono nel contesto del tentativo dell’Andretti di entrare in F1, nonché di un programma globale in espansione che è destinato a raggiungere il record di 24 Gran Premi per la prossima stagione. Il detentore dei diritti commercialiF1, Liberty Media, avrà l’ultima parola sulla possibilità di ammettere Andretti. I suoi capi si sono mostrati tiepidi in pubblico riguardo alla prospettiva di un’undicesima squadra, e in privato sono ampiamente ritenuti contrari all’idea. La scorsa settimana la FIA ha dato la sua approvazione alla proposta di Andretti di entrare in F1, che è una joint venture con il marchio Cadillac del colosso automobilistico ...