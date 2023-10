Eurocup | Hapoel-Venezia | inversione di campo per tensioni in Israele | si giocherà al Taliercio

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Alla luce dei conflitti che stanno colpendo, l’Euroleague Basketball ha annunciato l’didella partita valevole per il terzo turno della regular season dell’di Basket, traShlomo Tel Aviv e Umana Reyer, in programma il 17 Ottobre. La partita, che inizialmente doveva disputarsi in casa della squadra di Tel Aviv, siin Italia aldi. Il ritorno, partita valevole per il dodicesimo turno di stagione regolare, siin. SportFace.