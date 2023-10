Euro2032 | domani la decisione ufficiale | “L’Italia può già esultare!”

Leggi su notizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, ha parlato a Rai Radio 1: “Non ci sono dubbi, gli Europei saranno assegnati a due nazioni” Un annuncio che non lascia più dubbi: “Non ci sarà nessuna sorpresa, gli Europei 2032 saranno assegnati a Italia e Turchia, è cosa fatta. Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libera per Italia e Turchia per Euro 2032. Il voto è previsto a Nyon per, ci sarà una breve presentazione fatta dalla nostra delegazione composta dal presidente Figc Gravina, da Gigi Buffon e da Ilaria D’Amico. E poi si lavorerà per gli stadi”. Sono le parole di Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. I tifosi festeggiano dopo la vittoria dela ...