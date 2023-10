Euro2024 Roma | al via le selezioni per il piano volontari

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023), 9 ott. (Adnkronos) - Iniziano ufficialmente leper iche prenderanno parte al progetto “2024 Volunteers” e parteciperanno con un ruolo operativo ai Campionati Europei di Atletica Leggera di2024, in programma dal 7 al 12 giugno del prossimo anno. Realizzato dalla Fondazione Euro2024, che cura l'organizzazione degli Europei, con il supporto di Humangest, Agenzia per il Lavoro di SGB Humangest Holding, il progetto ha già raccolto fin qui circa 1.500 candidature che, da oggi, inizieranno ad essere vagliate in vista della selezione finale. Gli Europei di Atletica saranno uno degli eventi sportivi internazionali più importanti tra quelli in programma nel 2024 in Italia e rappresentano un'occasione irripetibile per riunire la comunità mondiale degli ...