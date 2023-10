Euro 2032 | Christillin rassicura | “Organizzazione a Italia e Turchia”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa anticipa quale sarà l'esito della votazione in programma a Nyon per martedì 10 ottobre.

' Abbiamo profondo rispetto per la Uefa e per il Comitato Esecutivo che è chiamato a decidere sull'assegnazione di2028 e, nulla è ancora deciso - dichiara Gravina - . Quindi auspico ...Quarantadue anni dopo il Mondiale del 1990, l'Italia tornerà ad organizzare un grande torneo per nazionali. Seppur non da sola. L'edizionedel campionato europeo si disputerà infatti in Italia e in Turchia . La notizia, nell'aria già da mesi dopo la decisione delle due Federazioni di unire le forze in un'unica candidatura dopo ...

EURO 2032, CHRISTILLIN: "ITALIA E TURCHIA COSA FATTA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Christillin conferma: "Euro 2032 a Italia e Turchia, è certo. Entro il 2026 cinque progetti per i... Fcinternews.it

BOLZANO. "Nel 2032 entrerà in funzione il tunnel del Brennero, un'opera della quale andremo fieri. In 25 minuti si raggiungerà Innsbruck da Fortezza. Mentre però stiamo spendendo decine di miliardi di ...“Il Ponte sullo Stretto è un modo concreto per combattere mafia e ‘ndrangheta, dato che così daremo lavoro a tanti giovani di quel territorio“. Lo ha detto il ministro dei trasporti Matteo Salvini, in ...