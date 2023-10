Euro 2032 | Christillin | «Italia-Turchia è cosa fatta»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le parole di Evelinasull’assegnazione di: «É deciso: e sugli stadi che la ospiteranno…»verrà assegnato ad, che hanno presentato la doppia candidatura. A rivelarlo è Evelinaa Radio anch’io Sport su Rai Radio 1. Di seguito le sue parole. ASSEGNAZIONE – «No, domani non ci sarà nessuna sorpresa, glipeisaranno assegnati a, è. Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libera per...

La delegazione italiana a Nyon sarà guidata dal Presidente federale e Vice Presidente Uefa Gabriele Gravina e ne faranno parte il Segretario Generale Marco Brunelli, il Project Manager...Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libero per Italia e Turchia per. Domani è previsto il voto, saremo a ...

L’Italia, insieme alla Turchia, spera di ospitare l’edizione del 2032 degli Europei. Una possibilità concreta che il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha ribadito come la rassegna c ..."Nel 2032 entrerà in funzione il tunnel del Brennero, un'opera della quale andremo fieri. In 25 minuti si raggiungerà Innsbruck da Fortezza. (ANSA) ...