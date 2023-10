Estensione tutela assicurativa nelle scuole | al via da oggi la campagna istituzionale VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per far conoscere a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico la nuova impostazione dellaall’interno delle, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciatounadi comunicazione sulle reti radio e tv della Rai, oltre che sui canali social dei rispettivi dicasteri. L'articolo, al via dala