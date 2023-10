Esteban Ocon vomita nel casco | choc al 15esimo giro | il video scuote la Formula 1 | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un GP del Qatar che ha portato sì la 16esima vittoria di stagione a Max Verstappen — se si considerano anche le Sprint Race di Austria e Belgio — ma che è risaltata soprattutto per il caldo infernale che ha messo in difficoltà vari piloti. Non può che essere menzionato Logan Sargeant, che si è ritirato nel finale di gara per le difficoltà respiratorie all'interno della sua Williams. Ma i 57 giri sul tracciato di Losail, dove durante la gara ha regnato un'umidità del 72%, hanno messo k.o. diversi piloti della griglia.nel, Stroll al centro medico in ambulanza Nella cooling room dopo la gara, Oscar Piastri (2° al traguardo), esausto, si è sdraiato a terra per trovare un po' di refrigerio. Chi ha patito di più le condizioni è stato, già prima del via non in ...