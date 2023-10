Esonero Garcia | crolla la quota | incontro con la dirigenza del Napoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La stagione delè iniziata con qualche incertezza di troppo. La gioia per lo scudetto è andata, via via scemando, tra l’addio di Spalletti e quello di Kim, un mercato forse non all’altezza delle aspettative dei tifosi e qualche grana di troppo con i big tra rinnovi un po’ richiesti (Kvara) e un po’ evitati (Osimhen). E poi c’è Rudi. L’allenatore francese non sembra aver mai incontrato i favori della piazza pagando qualche incertezza caratteriale (e forse comunicativa) e soprattutto il confronto con Spalletti, l’eroe dello storico Scudetto. Il rendimento in campionato parla di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte dopo le prime 8: 14 punti raccolti, 7 in meno del Milan capolista. Un gap che, continuando così, rischia di diventare difficile da colmare e siamo solo alla prima sosta.la...