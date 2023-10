Esercito israeliano | ' uccisi gli infiltrati dal Libano'

...L'fino ad ora ha condotto 1.149 attacchi aerei sull'enclave palestinese con una crescita rispetto agli 800 di ieri mattina, mentre ci sono ancora 6 villaggi nel sud del territorio......stati colpiti dall'. Ai residenti di Sderot, cittadina a ridosso della Striscia, è stato ordinato di nuovo di barricarsi in casa e di non aprire a nessuno. Il portavoce militare...

Israele, 18mila italiani nel paese e mille nell'esercito: le news, cosa sappiamo Adnkronos

L'esercito israeliano ha riferito che alcuni miliziani sospetti si sono infiltrati in Israele dal Libano. I soldati si sono dispiegati nella zona e i residenti sono stati invitati a rimanere in casa.L'esercito ha ucciso i sospetti che si erano infiltrati dal Libano in territorio israeliano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che i soldati stanno ancora setacciando la zona e che ...