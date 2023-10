Esercito Israele | ' raggiunti in 48 ore 300 000 riservisti'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Siamo in un amplissimo processo di reclutamento dei". Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari, citato dai media. "In 48 ore - ha spiegato - abbiamo raggiunto 300.000". . ...

... è il generale Paolo Capitini , docente di Storia militare alla Scuola Sottufficiali dell'. "Chi c'è dietro di noi". La rivelazione dei terroristi su: il retroscena bomba 'Quella che ...L'israeliano ha richiamato i riservisti, mentre il premier israeliano Netanyahu ha detto: 'Cittadini disiamo in guerra' OPERAZIONE VIA ARIA E VIA TERRA L'operazione di Hamas è sia ...

Quei mille italiani nell'esercito di Gerusalemme

Israele, 18mila italiani nel paese e mille nell'esercito

Soldati, civili, cittadini stranieri: a due giorni dall'attacco di Hamas le domande riguardano, prima di tutto il futuro degli oltre 100 ostaggi. È questo il ...Gaza City, 9 ott. (askanews) - Una grande colonna di fumo si è alzata dalla Striscia di Gaza nel punto colpito da un nuovo raid aereo israeliano. L'esercito di Tel Aviv è impegnato contro i combattent ...